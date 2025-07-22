בזכותך,
הצלחת שלהם
לא תישאר ריקה!
מפעל החסד
בית התבשיל
מפעל החסד בית התבשיל
מפעל החסד האדיר 'בית התבשיל', נוסד בשנת ה'תשמ"ה (1984), ובמשך למעלה מ-40 שנה, מעצים את פועליו הכבירים, המעניקים סיוע חיוני באופן מכובד. 'בית התבשיל', בראשות הרב ישראל לייכטר והרב שמחה קרקובסקי, הי"ו, אשר חרט על דגלו את העמידה באתגר העצום: 'שלא יישאר יהודי רעב', מרחיב פעילותו הברוכה במשך השנים לבלי הכר.
תמיכתם וברכתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א מלווה את הארגון מרגע הקמתו והערכת גדו"י למפעל העצום מובעת ע"י השתתפותם בפועל בפעילותו ההיקפית בהתענינות ובהכוונה, וכן, על ידי מכתבי עידוד רבים, הנשלחים על מנת לחזק את ידי 'בית התבשיל' – כלשונם "בית התבשיל הינו שלוחא דידן, שלוחא דרחמנא ושלוחא דכלל ישראל לפרנס העניים".
הזכות שלכם להיות שותפים.
בזכותכם, הצלחת שלהם מלאה בכל שבוע מחדש
ברכת גדולי ישראל לתורמי בית התבשיל.
ואין ספק שזה עמוד החסד שבעירנו, וזכות זה מגין וראויים הם מאוד לתמיכה מאחכ"י רודפי צדקה חסד ומצווה ובזכות צדקה וחסד ניגאל בב"א
הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל
ההבטחה הנדירה של מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל:
"לא ידעו מחסור כל ימיהם"!
מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל
כאשר קיים בעירנו "בית התבשיל" אשר למעשה עושים מעשים רבים הן מה שמוטל על תמחוי והן מה שמוטל על קופה של צדקה והכל נעשה בהצנע לכת…החותם בברכה לכל המסייעים
מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א
מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א
מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א