תרמו כעת
תרומה

בזכותך,

הצלחת שלהם
לא תישאר ריקה!

הזכות שלך להיות שותף >
הזכות שלך להיות שותף >

מפעל החסד
בית התבשיל

מפעל החסד בית התבשיל

מפעל החסד האדיר 'בית התבשיל', נוסד בשנת ה'תשמ"ה (1984), ובמשך למעלה מ-40 שנה, מעצים את פועליו הכבירים, המעניקים סיוע חיוני באופן מכובד. 'בית התבשיל', בראשות הרב ישראל לייכטר והרב שמחה קרקובסקי, הי"ו, אשר חרט על דגלו את העמידה באתגר העצום: 'שלא יישאר יהודי רעב', מרחיב פעילותו הברוכה במשך השנים לבלי הכר.

תמיכתם וברכתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א מלווה את הארגון מרגע הקמתו והערכת גדו"י למפעל העצום מובעת ע"י השתתפותם בפועל בפעילותו ההיקפית בהתענינות ובהכוונה, וכן, על ידי מכתבי עידוד רבים, הנשלחים על מנת לחזק את ידי 'בית התבשיל' – כלשונם "בית התבשיל הינו שלוחא דידן, שלוחא דרחמנא ושלוחא דכלל ישראל לפרנס העניים".

קראו עוד ←
ארוחות חמות בשנה
+ 0
משלוחי אוכל בחודש
+ 0
ילדים שבעים
+ 0
ימים בשנה
0

הפעילות שלנו.

נתינה מהלב בכל יום מחדש,
שלא ישאר יהודי רעב.

נתינה סביב השנה.

365 ימים בשנה – בית התבשיל כאן בשבילם

חגי תשרי
חנוכה
פורים
פסח
שבועות
חופשת הקיץ

הזכות שלכם להיות שותפים.

בזכותכם, הצלחת שלהם מלאה בכל שבוע מחדש

36 ₪

ארוחה חמה לילד רעב

אני רוצה לתרום

96 ₪

סעודות שבת לילד רעב

אני רוצה לתרום

180 ₪

ארוחה חמה למשפחה רעבה

אני רוצה לתרום

480 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

אני רוצה לתרום

ברכת גדולי ישראל לתורמי בית התבשיל.

ואין ספק שזה עמוד החסד שבעירנו, וזכות זה מגין וראויים הם מאוד לתמיכה מאחכ"י רודפי צדקה חסד ומצווה ובזכות צדקה וחסד ניגאל בב"א

 

הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל

ההבטחה הנדירה של מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל:
"לא ידעו מחסור כל ימיהם"!

 

מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל

כאשר קיים בעירנו "בית התבשיל" אשר למעשה עושים מעשים רבים הן מה שמוטל על תמחוי והן מה שמוטל על קופה של צדקה והכל נעשה בהצנע לכת…החותם בברכה לכל המסייעים

מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א

 

כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א

 

מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

 

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

שלא ישאר יהודי רעב.