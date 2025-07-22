מפעל החסד

מפעל החסד האדיר 'בית התבשיל', נוסד בשנת ה'תשמ"ה (1984), ובמשך למעלה מ-40 שנה, מעצים את פועליו הכבירים, המעניקים סיוע חיוני באופן מכובד. 'בית התבשיל', בראשות הרב ישראל לייכטר והרב שמחה קרקובסקי, הי"ו, אשר חרט על דגלו את העמידה באתגר העצום: 'שלא יישאר יהודי רעב', מרחיב פעילותו הברוכה במשך השנים לבלי הכר.

תמיכתם וברכתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א מלווה את הארגון מרגע הקמתו והערכת גדו"י למפעל העצום מובעת ע"י השתתפותם בפועל בפעילותו ההיקפית בהתענינות ובהכוונה, וכן, על ידי מכתבי עידוד רבים, הנשלחים על מנת לחזק את ידי 'בית התבשיל' – כלשונם "בית התבשיל הינו שלוחא דידן, שלוחא דרחמנא ושלוחא דכלל ישראל לפרנס העניים".